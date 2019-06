BAS hoort op 25 en 26 juni KV Mechelen en Lokeren, grote kans op nieuwe rechtszaak

Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) behandelt op 25 en 26 juni het beroep in de zaak van KV Mechelen en Waasland-Beveren voor de voetbalbond. Alle 15 aangeklaagde partijen plus de tussenkomende partijen en de voetbalbond zullen pleiten. De uitspraak kan nog voor het einde van de maand vallen. Op 1 juli kan de voetbalbond dan de nieuwe kalenders voorstellen.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond veroordeelde KV Mechelen tot 1B, maar spaarde Waasland-Beveren. KV Mechelen en zijn vier bestuurders gingen daarop in beroep, net als Lokeren, dat de plaats wil innemen van Waasland-Beveren of Beerschot in 1A. Ook Tubize hoopt nog te kunnen profiteren van een mogelijke terugzetting van KV Mechelen naar eerste amateur. Waasland-Beveren-bestuurder Olivier Swolfs kreeg een jaar effectieve schorsing, maar ging niet in beroep. WB-voorzitter Dirk Huyck en spelersmakelaar Thomas Troch, die voorwaardelijk werden gestraft, berusten in de uitspraak.

Grote kans op nieuwe rechtszaak

Hoewel tegen de uitspraak van het BAS geen beroep meer mogelijk is, is het juridische arsenaal van de Mechelaars nog niet uitgeput. Het staat vast dat Malinwa opnieuw naar de burgerrechtbank trekt indien de uitkomst voor het BAS negatief is voor de club. En die kans is groot.

Bij de spelersmakelaars zet Walter Mortelmans (één jaar beroepsverbod) alle zeilen bij voor het BAS. De gewezen makelaar van Olivier Myny sluit net als Mechelen verdere juridische stappen niet uit.