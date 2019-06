CLUBNIEUWS. KV Kortrijk denkt aan Deschacht, Malinovskyi weigert nieuw voorstel Genk, Staelens akkoord met Lokeren

Is Lokeren door Louis De Vries overgenomen of niet? Vijf dagen na de aankondiging door De Vries liet de club uit 1B nog altijd niets van zich horen. Intussen stuurt Ruslan Malinovskyi aan op een vertrek bij Genk, denkt KV Kortrijk aan Olivier Deschacht en zijn Lokeren en AA Gent op weg naar een nieuwe assistent-coach. Al uw clubnieuws van de dag.

Lokeren bevestigt overname (nog?) niet

Is Lokeren door Louis De Vries overgenomen of niet? Vijf dagen na de aankondiging door De Vries liet de club uit 1B nog altijd niets van zich horen. “Zolang de overname niet definitief rond is, kunnen we de verkoop niet officieel bevestigen”, klinkt het. Voorzitter Roger Lambrecht beweert dat de eerste schijf van 1 miljoen euro is gestort en dat het nog een kwestie is van punten en komma’s. De Vries vertoeft voor een privézaak in het buitenland. Als de overname alsnog zou afspringen, is dat voor Lokeren geen goede zaak. Een tweede geïnteresseerde partij ­– twee Spaanse investeerders – is intussen afgehaakt, waardoor ook het sportieve samenwerkingsverband met Valencia werd afgeblazen.

KRC GENK. Malinovskyi weigert nieuw voorstel

Ruslan Malinovskyi (26, foto) stuurt aan op een vertrek bij KRC Genk. De Oekraïner kwam gisteren met zijn makelaar langs in de Luminus Arena om zijn toekomst te bespreken. Genk deed hem een nieuw voorstel, maar dat weigerde Malinovskyi. Hij wil graag een stap ­hogerop zetten en schermt met interesse uit Italië en Engeland. Genk zou zijn goudhaantje graag meenemen naar de Champions League. Zijn huidige contract loopt nog tot 2020.

In de zoektocht naar een nieuwe assistent denkt Genk aan Tom Van Imschoot, momenteel trainer van tweedeklasser Lommel. KRC Genk houdt nog meerdere pistes open.

KV Kortrijk denkt aan Deschacht

KV Kortrijk heeft Olivier ­Deschacht (38) op het oog. De verdediger zou kandidaat zijn om assistent te worden onder Yves Vanderhaeghe, met wie hij close is. Evident is het dossier evenwel niet, want Deschacht zou zelf graag nog een jaartje voetballen. In Kortrijk houden ze ook nog verschillende opties achter de hand. Er wordt ook nog een vervanger gezocht voor Chris O’Loughlin, die sportief directeur wordt bij tweedeklasser Union.

Deschacht kwam het voorbije seizoen uit voor Lokeren, waar zijn contract afloopt op 30 juni. Hij zou zich vandaag niet meer melden voor de eerste training. Voor de medische testen deed hij dat wel nog. ­Lokeren zou Deschacht wel nog graag een jaartje houden als speler.

Staelens heeft mondeling akkoord met Lokeren

Lorenzo Staelens(55) heeft een mondeling akkoord met Lokeren. Hij zou er assistent worden van Glen De Boeck, met wie hij ook al samenwerkte bij Cercle, Moeskroen en Kortrijk. Het wordt dus al hun vierde ­samenwerking. Staelens zat zonder werk sinds zijn ontslag in maart als hoofdtrainer bij FC Knokke in eerste amateur. Daar was hij sinds ­november 2018 aan de slag. Bij ­Lokeren zal hij De Boeck samen met Freddy Heirman bijstaan. Vandaag staat hij al op het oefenveld bij Lokeren.

Katrien Meire (ex-Charlton) aan de slag bij Club

Katrien Meire (34) gaat aan de slag bij Club Brugge. Ze wordt er COO en zal als rechterhand van Vincent Mannaert fungeren. Meire, juriste van opleiding, werkte sinds 2014 vier jaar als CEO van Charlton onder eigenaar Roland Duchâtelet. Toen ze er begon, was ze nog geen 30 jaar. Ze beleefde er een woelige periode met een degradatie van de Championship naar de League One. Er kwam hevig supportersprotest tegen het beleid van “Roland and Katrien”. De Engelse fans gingen zelf tot voor de deur van Meires ouders protesteren in Tongeren. Meire zelf werd belaagd op de trein. Sinds januari 2018 was ze aan de slag als CEO van Sheffield Wednesday, maar daar ­vertrok ze in februari.

AA Gent haalt Gino Caen (ex-Anderlecht) als T2

Gino Caen(54, foto) wordt assistent bij AA Gent. Caen werd in februari van dit jaar nog samen met Hein Vanhaezebrouck aan de deur gezet bij Anderlecht. Ze begonnen er samen in oktober 2017. Daarvoor was hij actief als fysiektrainer bij KV Oostende en KV Kortrijk. Caen zou in Gent op de radar zijn gekomen door eerdere lovende woorden van ex-coaches Vanhaezebrouck en Vanderhaeghe. De man heeft ook een Pro License-trainersdiploma. Eerder vertrok de Deense T2 Johnny Molby al bij AA Gent om persoonlijke redenen.

ANDERLECHT. Vervroegde terugkeer Saïef

Cinci­natti zegt het huurcontract van Kenny Saief (Anderlecht) vroegtijdig op. Door een hamstringblessure keert nu al terug naar Brussel, waar hij waarschijnlijk geen toekomst meer heeft.

STANDARD. Interesse in Boljevic

Standard heeft interesse voor Aleksandar Boljevic van Waasland-Beveren, maar een eerste bod werd geweigerd.