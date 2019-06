Zuckerberg duikt zelf op in ‘deepfake’ video

De CEO van Facebook is nu zelf in een ‘deepfake’ video opgedoken. Een video waar hij zelf lijkt op te scheppen over alle data die hij in het bezit heeft. Facebook laat de video online, nadat ze weigerde een soortgelijke video van Democratisch leider, Nancy Pelose offline te halen.

Deepfake video’s zijn de nieuwste tool van internettrollen. Ze manipuleren videobeelden, spreken zelf een boodschap in en posten dat online. De doorsnee gebruiker kan amper het verschil detecteren. Zo ook bij facebook-baas Mark Zuckerberg. In een filmpje op Instagram (ook eigendom van facebook) lijkt hij op te scheppen over alle miljarden data die ze hebben verzameld en die ze controleren.

De video is een onderdeel van een kunstwerk waarin ook Donald Trump en Kim Kardashian met valse boodschappen komen. Dat moet de toeschouwer duidelijk maken hoe mensen kunnen gemanipuleerd worden op sociale media.

Opmerkelijk, Zuckerberg liet de filmpjes gewoon online staan. Volgens de site past het bedrijf zijn reglement toe: filmpjes die vals blijken te zijn, worden niet meer aangeraden aan gebruikers en worden geschrapt van lijsten met populaire of interessante berichten.

Een paar weken geleden weigerde het sociaal netwerk ook om een valse video van Nancy Pelosi offline te halen. Pelosi is de leider van de Democraten in de VS. Het filmpje was doelbewust vertraagd, zodat het leek alsof Pelosi dronken was.