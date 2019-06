Beweging bij Anderlecht: Trebel dicht bij terugkeer naar Nantes, overbodige speler keert terug uit VS

Het ziet er naar uit dat Adrien Trebel volgend seizoen voor het Franse Nantes uitkomt. Kennie Saïef keert vervroegd terug uit de Verenigde Staten.

Dat Trebel voor Anderlecht niet langer een prioriteit is, was al langer geweten. Een vertrek werd dan ook niet uitgesloten. En dat zou volgens de Franse sportkrant L’Equipe naar het Franse Nantes zijn, de club waar Trebel zijn opleiding kreeg en waar hij in het eerste elftal debuteerde alvorens via Standard naar België af te zakken.

Anderlecht had graag een definitieve transfer gerealiseerd maar Nantes zou enkel bereid zijn de speler te huren met een optie tot definitieve transfer. Bij Anderlecht hebben ze weet van de Franse interesse. Er hebben zich wel ook enkele Griekse clubs gemeld bij Anderlecht maar Nantes lijkt het meest concreet.

Terugkeer Saïef

Het Amerikaanse FC Cincinatti zegt het huurcontract van Kenny Saief (26) vroegtijdig op en stuurt de flankaanvaller terug naar Brussel. Saief speelde 9 matchen voor de MLS-club maar sukkelt nu met een hamstringblessure. Aangezien hij nog enkele weken out is, heeft het geen zin om zijn huurcontract dat tot 7 juli loopt nog uit te doen. Of Saïef een toekomst heeft bij Anderlecht, is zeer twijfelachtig.