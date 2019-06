Lichtende nachtwolken zichtbaar over ons land

Deze nacht was er een zeldzaam natuurfenomeen te zien boven ons land: de lichtende nachtwolken. Wolken die normaal niet zichtbaar zijn maar tussen eind mei en midden juli weerkaatsen ze het licht van de zon en zijn ze wel zichtbaar.

Ze zijn vooral zichtbaar op een heel heldere nacht rond het begin van de astronomische zomer. De wolken bestaan uit minuscule ijsdeeltjes. De temperatuur bedraagt op die hoogte immers tussen -90 en -145 graden Celsius. Eén theorie zegt dat de ijsdeeltjes een stofkern van micrometeorieten of vulkanisch as hebben waarop waterdamp is vastgevroren. Het stof fungeert dan als condensatiekern. Volgens een andere theorie is er nu gewoon meer waterdamp in de hoge atmosfeerlagen aanwezig dan vroeger. Deze theorie zou verklaren waarom er nu meer lichtende nachtwolken worden waargenomen.

Lichtende nachtwolken hebben soms een schubachtige structuur of bestaan uit draderige golven die vrij snel van vorm veranderen. Op een hoogte van 80 km in de atmosfeer waait het immers stevig.

Zo zie je het

Van eind mei tot half juli, als de zon ’s nachts naar net onder de horizon verdwijnt.

Enkel te zien bij heldere hemel, in noordelijke richting.

Zoek een plaats waar je een goed zicht hebt op de horizon, en er niet te veel lichtvervuiling is.

’s Avonds is er vooral kans tussen 22.45 uur en 0.15 uur: dan staan de nachtwolken in het noordnoordoosten.

’s Ochtends is er vooral kans tussen 3 uur en 5 uur, dan staan de nacht­wolken in het noordnoordwesten.

De nachtwolken zijn een tijdje waarneembaar, ongeveer een uur. Door hun grote hoogte zijn ze meestal ook te zien in heel Vlaanderen.

Ze zijn niet altijd aanwezig. In ­Vlaanderen zijn er tegenwoordig 3 à 4 waarnemingen per jaar.