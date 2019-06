Kamal Kharmach wil ‘kontspray’ op de markt brengen

Comedian Kamal Kharmach wil af van de vochtige doekjes, en wil een ‘kontspray’ lanceren, dat zegt hij aan Gazet Van Antwerpen. De biologische spray kan je op toiletpapier spuiten en doorspoelen.

Kharmach verkocht eerder dit jaar zijn donutketen Donutello. Hij wil dat geld nu investeren in een nieuw project. “De ideeën zijn er. Vier zelfs”, vertelt hij zaterdag in een uitgebreid interview in de weekendbijlage van Gazet Van Antwerpen, Doen! “Eén concreet idee, ontstaan uit mijn bekommernis voor het milieu, wil ik al verklappen: de kontspray. Dat is nog maar een werktitel hoor (lacht). Wat we heel normaal vinden om te gebruiken, zijn vochtige doekjes. Nochtans zijn ze slecht voor het milieu en zijn ze al helemaal een probleem als je ze doorspoelt in het toilet. Er zijn er die je mag doorspoelen, maar ook die beschadigen uiteindelijk je toilet. Het kost alleen al in Vlaanderen 3 miljoen euro per jaar om al die buizen te ontstoppen. De doekjes zijn ook niet pH-neutraal (maat voor de zuurtegraad, red.), omdat ze alle bacteriën moeten kapotmaken.”

Samen met de uitvinder van de Frisk-muntjes heeft Kharmach een biologische spray gemaakt die wel pH-neutraal is en probiotica - gunstige bacteriën - bevat. “Die kan je op toiletpapier spuiten en mag je wél probleemloos doorspoelen. Het was vooral het idee van mijn compagnon, die me blijkbaar al een poosje volgde en de manier waarop ik zaken deed interessant vond. We zoeken nog een distributeur om de spray in Vlaanderen en ver daarbuiten te verdelen.”