Trump zou schadelijke informatie over politieke tegenstanders gebruiken

Donald Trump zal er niet voor terugdeinzen om schadelijek informatie van tegenstanders te gebruiken in de presidentsverkiezingen van 2020. Dat vertelde de president in een interview met ABC News. Hij vindt dat niet laakbaar.

In 2020 moeten de Amerikanen opnieuw naar de stembus om hun president te kiezen. En tenzij dat er echt iets grondig fout loopt, zal zittend president Trump de kandidaat voor de Republikeinen zijn. In een interviw met ABC News verklaarde hij dat hij geen problemen ziet in het gebruiken van schadelijke informatie over zijn tegenstanders, ook niet als die informatie van buitenlandse regeringen komt.

“Er is niets mis met luisteren. Ook als er iemand belt vanuit een bepaald land en zegt: ‘we hebben informatie over uw tegenstander’, dan zou ik dat willen horen. Als ik denk dat er iets mis is met de informatie zou ik misschien naar de FBI stappen.”

Volgens de president zou elke congressman hetzelfde doen. “Ze doen het allemaal, hebben het ook altijd gedaan en zullen het altijd doen. Dat heet oppo-research.”

De kwestie kwam ter sprake in verband met een hoorzitting van Donald junior. In 2016 kreeg die een email met informatie vanuit Rusland. Trump’s zoon stapte niet naar de FBI.