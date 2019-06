Nieuw uit het labo: mushroombrownies en zwammenvinyl

De natuur is één groot biolab. Ga je ermee aan de slag, dan kom je algauw terecht in voedings- en materiaalinnovatie. Alvast één spoor naar de ‘bioberoepen’ van de toekomst leidt naar … paddenstoelen. Paddenstoelenkweker ligt dan voor de hand als beroep, maar het kan (véél) hipper.

Vertical farmer

Gewassen telen op velden is niet de enige manier van landbouw. Biowetenschapper Zjef Van Acker is al enkele jaren onder de naam Pad en Stoel aan de slag met vertical farming.

Even situeren: “Vertical farming is de praktijk van het produceren van voedsel en medicijnen in verticaal gestapelde oppervlakken die geïntegreerd kunnen zijn in andere structuren zoals een gebouw, een magazijn of container”, zegt Zjef Van Acker. “Nog productiever dan serrebouw, als je het goed doet. Je stapelt meerdere oppervlakken op elkaar waardoor je volume in plaats van oppervlakte creëert. Het is een volledig gecontroleerde omgeving op het vlak van vocht, licht en temperatuur. Gewassen - microgroentjes, kruiden of paddenstoelen - kan je er resistenter maken, snel of traag doen groeien of zelfs hun vitaminegehalte verhogen. Voor paddenstoelen is de ventilatie heel belangrijk. Ze groeien op hout- of compostsubstraat.” Succes is niet altijd gegarandeerd, maar een vertical farm als Pad en Stoel wekt véél belangstelling op. “Onze klanten zijn naast particulieren vooral horeca en winkels. We hebben een commercieel model en we kunnen uitbreiden, maar we produceren nu al 400 kg per maand via amper 100 m² oppervlak. We telen soorten als shiitake, oesterzwammen of nameko.”

En de concurrentie? “Paddenstoelenkweek heeft nog 95 procent groeipotentieel in België. Als stadslandbouwers maken we gratis reclame voor traditionele paddenstoelenkwekers. De populariteit van de paddenstoel gaat door het dak dankzij ons, omdat we rechtstreeks in contact staan met de consument.”

Socio-ecologisch businessmanager

Toen Zjef in 2012 afstudeerde, bestond vertical farming nog niet in Vlaanderen. “Je had bijvoorbeeld wel al Sky Greens in Singapore. In die periode startte bijvoorbeeld ook Urban Crops in Harelbeke op.” Zijn timing zat goed. Nu werkt Zjef samen met vennoten Joachim en Bart in zijn coöperatieve. “Ik ben de strateeg en business developer, of noem me maar socio-ecologisch businessmanager. Pad en Stoel ontstond toen ik laborant Bart tegen het lijf liep, de bouwer van de vertical farmtechnologie, en Joachim, onze paddenstoelenteeltexpert. Naast onze keldergaragebox in Deurne gaan we nu ook in Gent starten.” Wat is hun doel? “We werken volgens het AMI indoor ecosysteem model. AMI staat voor Aquaponics Mushrooms Insects”, zegt Zjef. (Aquaponics is een gesloten ecosysteem waarbij je vissen kweekt in watertanks. De vissen zorgen voor meststof voor de groenten, die dan weer het water zuiveren, wdh). “Uit een AMI-systeem haal je wat je wil op een moment dat je kiest, zonder het ecosysteem te verstoren. Voordeel is dat het ook op organisch afval kan werken. Daarom heeft vertical farming voor steden zoveel potentieel. En zéker paddenstoelen zijn een noodzakelijke aanvulling op het maatschappelijk ecosysteem. Zwammen hebben fantastische eigenschappen, er zijn er zelfs die plastics opeten. Of je kan er brownies van maken. Lekker.”

