“Automobilist nergens zwaarder belast dan in België”

Alle belastingen op auto’s en andere voertuigen hebben de staatskas vorig jaar meer dan 20 miljard euro opgeleverd. Dat blijkt uit een berekening van autofederatie Febiac waarover de Sudpresse-kranten vandaag berichten.

“Automobilisten worden nergens elders in Europa zo zwaar belast als hier”, zegt professor Samuele Furfari (ULB) daarover.

De 20 miljard belastinginkomsten zijn één miljard meer dan vorig jaar. Accijnzen op brandstof brachten 6,1 miljard op. In 2014 was dat maar 4,5 miljard. “De Belgen hebben vorig jaar veel meer benzine-auto’s gekocht dan dieselwagens”, zegt Christophe Dubon van Febiac. “Die verbruiken meer, dus dat betekent meer tankbeurten en dus meer accijns-inkomsten.”

Melkkoe

Daarbij komt nog 2,6 miljard aan btw op brandstof. Febiac rekent verder en telt de inkomsten voor de federale en Vlaamse overheid op. BTW op nieuwe voertuigen: 1,5 miljard. Op tweedehandsauto’s: 109 miljoen. 1,1 miljard BTW op herstellingen en onderhoud, en nog eens 4,5 miljard BTW op onderdelen. 210 miljoen belastingsinkomsten komen van verzekeringspremies en 789 miljoen van verplichte vergoedingen. Daar komt nog 1,7 miljard verkeersbelasting bij. Taks op nummerplaten: 36 miljoen. Gepersonaliseerde nummerplaten leverden 5 miljoen op. Belasting op inverkeerstelling: 423 miljoen. Een solidariteitsbijdrage van de werkgevers voor salariswagens: 220 miljoen. Technische controles en rijbewijzen leverden nog eens ruim 40 miljoen op.

Accijnzen op brandstof leveren de staatskas miljarden op. Foto: ROBIN UTRECHT

“Daarbij komen nog de verkeersboetes van 430 miljoen”, zegt Dupont. “En de kilometertaks voor zwaar vervoer van 704 miljoen.”

Reken uit en je komt aan 20,7 miljard, tegenover 19,6 miljard vorig jaar. Deel dat door de 7,5 miljoen voertuigen die er volgens Statbel vorig jaar ingeschreven stonden in ons land, en je komt aan 2.666 euro per jaar.

“Of als je het bedrag deelt door het aantal inwoners in ons land, kom je aan 1.734 euro voor 2017”, zegt professor Samuele Furfari van de Université Libre de Bruxelles (ULB). “Daarmee zijn we top in Europa. Oostenrijk is tweede met 1.528 euro. De auto is een echte melkkoe.”