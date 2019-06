Belgische cafébaas rijdt op vakantie in VS over bruine beer: “Ik kan niet geloven dat hij niet dood is”

Een Belg heeft op vakantie met zijn motor in Californië een vreemd ongeval gehad. Uit het niets verscheen een bruine beer en de man reed er op in. Onze 42-jarige landgenoot liep daarbij meerdere breuken op.

ranck Henrard, een bekende 42-jarige cafébaas uit het Waalse Péruwélz, vertrok op 1 juni voor twee weken naar de VS met reisorganisatie Caribou Travel. Samen met zijn broer Luc zou hij er met de motor een grote rondreis maken door het land van Donald Trump.

Tot hun grote spijt hebben de twee broers hebben hun reis een paar dagen geleden vroegtijdig moeten staken. Dat is het gevolg van een ongeval dat zich voordeed op 9 juni. “We reden met drie motoren op State Route 108, ten oosten van Long Barn in Californië”, zegt Franck bij Sudpresse.

Bruine beer

De drie mannen zouden aan het volgende tankstation herenigd worden, maar even ervoor reden ze langs een bos. “Het was net na 12 uur en uit het niets verscheen langs mijn linkerzijde een bruine beer”, aldus Franck. “Ik ben op hem ingereden en ben zelfs over het dier heen gereden.”

De beer zette het meteen op een lopen. “Ik begrijp niet dat hij niet dood is. Een machine van 400 kilogram met mij erop, dat moet toch een impact gehad hebben. Maar hij liep weg en ik lag verlamd op de grond. Ik was bang.”

De Waalse cafébaas liep daarbij meerdere breuken op. “Mijn linkerpols is op meerdere plaatsen gebroken, net als mijn rechterschouder. Ik heb twee delicate operaties moeten ondergaan. Gelukkig had ik mijn helm op. Het had veel erger kunnen zijn.” Ook de broer van Franck liep breuken op. Toen hij zijn broer zag liggen, schrok hij zo hard dat hij zelf ook viel met zijn motor. Operaties waren bij hem niet nodig.