Speurtocht naar Théo gaat voort met honden en drones, familie reist af naar Australië: “Hij zou mij nooit ongerust maken”

Boten, drones, speurhonden: in het Australische Byron Bay worden alle middelen ingezet om de 18-jarige Théo Hayez terug te vinden. De Belgische backpacker is ondertussen al twee weken vermist. “We kunnen hopen dat hij een meisje heeft ontmoet en daar een romance mee beleeft, maar dat is zijn stijl niet”, zegt zijn bezorgde moeder aan RTBF.

Théo Hayez, uit het Brusselse Oudergem, kwam eind vorig jaar aan in Australië met een werkvisum en zou deze week terugkeren naar België. Maar sinds eind mei ontbreekt elk spoor van de 18-jarige jongen. In de nacht van 31 mei op 1 juni werd Théo voor het laatst gezien in Byron Bay, een populaire badplaats aan de oostkust. Hij verliet er Cheeky Monkey’s, een van de vele populaire nachtclubs in het surfersparadijs, maar kwam vervolgens nooit aan bij zijn hostel. Op bewakingsbeelden is nog te zien hoe hij met zijn smartphone bezig is. En dan niets meer. Zijn spullen bleven liggen in de jeugdherberg.

Het gebeurt wel vaker dat feestende jongeren een nachtje wegblijven en pas later terug opduiken, maar niet zo bij Théo. “We zouden kunnen hopen dat hij een meisje ontmoet heeft en daar een romance mee beleeft, maar dat is zijn stijl niet”, zegt zijn moeder, Vinciane Delforge, aan de franstalige openbare omroep RTBF. “Hij is verantwoordelijk, goed georganiseerd en attent. Hij zou mij als moederkloek nooit zo ongerust maken.”

Op bewakingsbeelden is nog te zien hoe Théo met zijn smartphone bezig is. Foto: rr

Zelf ziet ze twee mogelijke verklaringen. “Ofwel is hij een slecht figuur tegen het lijf gelopen, ofwel is er een ongeval gebeurd. Ik wil blijven hopen maar hoe de tijd verstrijkt… Als hem iets is overkomen, waar is hij dan? In de natuur? Ergens anders? Ik probeer er niet aan te denken maar ik ben wel realistisch.”

Drones en honden ingezet

De politie neemt de verdwijning van Théo zeer ernstig en zet alle middelen in om hem terug te vinden. Er werden al boten en drones ingezet, maar ook een team speurhonden moeten de lokale politie-eenheden nu versterken. De zoekacties concentreren zich op enkele plaatsen, met name het oosten en noordoosten van Byron Bay en ook op Belongil Beach, vlakbij de jeugdherberg waar Théo logeerde. “We willen alle beschikbare middelen gebruiken en alle politie-eenheden laten helpen in de zoektocht. Donderdag wordt in dezelfde buurten gezocht waar al eerder gespeurd is: de kapen, het oosten van Byron en rond Belongil Beach.”

“Woensdag hebben we de omgeving van het strand van Belongil grondig doorzocht, maar helaas hebben we Théo op dit moment nog altijd niet kunnen localiseren”, zegt politieverantwoordelijke Dave Roptell in de lokale krant The Northern Star. “We hebben op dit moment nog geen resultaat geboekt, maar wie weet wat we nog ontdekken in de verdere loop van het onderzoek en de zoekacties.” Hij voegde er nog aan toe dat de politie “positief blijft en nog altijd hoop koestert”.

Ook verschillende inwoners en backpackers zijn donderdag weer zelf gaan zoeken. Enkelen gingen ‘s ochtends in het politiekantoor vragen waar ze het best heen konden gaan. Onder hen een Vlaamse jongedame die al zeven maanden met een working holiday visum in Byron Bay woont. Ze is verbaasd dat er geen grotere groep mensen komt zoeken. Iemand anders bood op het Byron Bay community board aan om met zijn metaaldetector te gaan zoeken in de buurt van waar het laatste gsm-signaal van Théo werd opgepikt, en er zijn nieuwe posters opgehangen. De politie drukt vrijwilligers wel op het hart voorzichtig te zijn: “Er zijn al slangen gezien tijdens de zoektochten.”

Familie ter plaatse

Vrijwilligers zoeken mee naar Théo. Foto: adb

De familie van Théo apprecieert de inzet. Nonkel Jean-Philippe en nicht Lisa Hayez, die al in Australië verbleven, helpen mee zoeken in de kustplaats. Ook vandaag opnieuw, vertelt Jean-Philippe op de markt. Volgens hem had de politie donderdag geen actieve zoekactie gepland; ze hebben intussen overal gezocht in de buurt waar Théo het laatst gezien werd en zouden nu vooral focussen op binnengekomen tips en informatie.

De vader van Théo, Laurent, zal volgens de familie donderdagavond aankomen op de luchthaven van Brisbane. Hij heeft een last-minute vlucht kunnen boeken mede dankzij de crowdfunding die vanuit België is opgezet en waarvan de teller intussen op ruim 30.000 euro staat. Lokale inwoners hebben accommodatie geregeld.

Ook de Belgische federale politie heeft intussen een opsporingsbericht verspreid en de Belgische ambassade in Canberra staat in nauw contact met de lokale politie van Byron Bay. De speurders vragen dat wie contact had met Théo, hen contacteert op het gratis nummer 0800/30300 of via Childfocus op nummer 116000. Er kan ook worden getuigd via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.