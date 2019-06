Agent die stiefdochter in een heet bad stopte, veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel

Een politieman heeft 30 maanden met uitstel gekregen omdat hij de dochter van zijn vriendin een bad gaf in veel te heet water. Het meisje hield er tweedegraads brandwonden over 60 procent van haar lichaam aan over. Het openbare ministerie had 8 jaar gevraagd.

Jan H. is een boom van een kerel, schietinstructeur, lid van een anti-agressie-eenheid bij een Brussels politiekorps. Het slachtoffer een frêle meisje, amper 5 op het ogenblik van de feiten. Eind 2015 wordt ze in levensgevaar in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek opgenomen. De artsen vinden ook sporen van mogelijke geweldpleging.

Het slachtoffer is de dochter van de vriendin van Jan H. Al snel blijkt dat ze de brandwonden heeft opgelopen door in te heet water te zijn gedompeld, een bad dat Jan H. haar gegeven of opgelegd heeft. “Het water was meer dan 60 graden warm. Het dampte, zo heet was het”, aldus Sven Mary. “Elke normale mens zou eerst gevoeld hebben hoe warm het water wel was alvorens dat kleine meisje erin te leggen. Maar niet Jan H.”

Volgens de advocaat was het veel te hete bad een straf van Jan H. om zijn stiefdochter duidelijk te maken dat, in tegenstelling met de gang van zaken bij haar biologische vader, er bij hem discipline moest heersen. “Haar opmerking dat het water te warm was, wuifde hij weg. En wenen mocht zij niet, want dat was voor watjes. Pas toen er blaren op haar huid verschenen, haalde hij haar uit het bad. Het meisje moest echter eerst in haar blootje buiten de winterkou trotseren alvorens hij haar een douche gaf om haar lichaamstemperatuur te doen dalen. Daarna gaf hij de voorkeur aan een bezoek bij de huisarts, eerder dan het slachtoffer naar een ziekenhuis te brengen. Want als politieman wist hij maar al te goed dat het ziekenhuis de verdachte letsels bij het gerecht zou melden.”

Het openbaar ministerie stond op dezelfde lijn als meester Mary en eiste acht jaar cel tegen de politieman. Hij komt er nu van af met een vrij lichte straf.

