Vrouw ziet plots “enge man” bovenaan de trap, maar die blijkt daar al langer te wonen

De politie heeft gewapenderhand een man moeten verwijderen uit een huis omdat hij zich “al een tijdje” op zolder verschanst had en ’s nachts via een speciaal luik binnenkwam in de slaapkamer van de 14-jarige tienerdochter die in het huis woont.

De man in kwestie, de 18-jarige Matthew Casto, was ongemerkt de zolder van het huis in Tennessee binnengeraakt en “woonde” er al een tijdje. Het kwam pas aan het licht toen het gezin Kennedy de bewakingsbeelden bekeek van het huis en ze tot hun afgrijzen zagen dat iemand door een luik klauterde.

De politie moest tussenbeide komen omdat Casto na de ontdekking weigerde om het huis te verlaten. Hij had een speciaal luik gemaakt waarmee hij in de kleerkast van het veertienjarige meisje geraakte. Dat deed hij ’s nachts, nadat het meisje ging slapen. Hij wordt beschuldigd van inbraak.