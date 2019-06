Standard wil via ingewikkelde constructie van Zinho Vanheusden duurste aankoop ooit maken

Standard is bereid heel ver te gaan om Zinho Vanheusden definitief vast te leggen. De Limburger is eigendom van Inter Milaan, maar de Rouches zijn via een ingewikkelde constructie bereid om 20 miljoen euro voor hem op tafel te leggen. Het zou hem de duurste aankoop ooit van een Belgische club maken. Xian Emmers vertrekt mogelijk op huurbasis naar Sclessin.