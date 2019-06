Bij het volgende lijk rechtsaf: de doden op de Mount Everest, het hoogste kerkhof ter wereld

“Natuurlijk raakt het je. Ik stop er altijd even bij. En bid.” De Noorse Vibeke Andrea Sefland heeft het over de lijken van collega-klimmers op de Everest. In amper honderd jaar zijn daar 308 mensen gesneuveld, de 11 slachtoffers van dit seizoen incluis. Zo’n 200 lijken zijn nooit geborgen, omdat het ­nagenoeg onmogelijk is. Die klimmers liggen waar ze gestorven zijn. ­Sommigen zijn zelfs ijkpunten: ze geven aan hoever de top nog is, hoe dichtbij de kampplaats of welke richting de klimmers uit moeten. De Nepalese autoriteiten hebben de klimorganisaties gevraagd om de lijken in kaart te brengen. Om te kunnen beslissen wat ze ermee zullen doen. Welkom op het hoogste kerkhof ter wereld.