Politie doekt eerste ‘Breaking Bad’ drugslab in ons land op: “Nochtans zit speed meer in onze cultuur dan crystal meth”

Wuustwezel -

Dit is ‘Breaking Bad’ in Vlaanderen. Letterlijk. Deze week doekte de politie in Wuustwezel een drugslab op waar de vooral in Amerika populaire drug crystal meth geproduceerd werd. Daarbij zijn zeven mannen aangehouden, onder wie één Colombiaan van 55, toepasselijk genoeg genaamd: Escobar. Dit was het eerste Vlaamse crystal meth-lab, logisch ook aangezien de drug hier niet zo in trek is. Maar waarom duikt de drug dan toch ook bij ons op?