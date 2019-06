Na Jean-François De Sart als bondscoach begint zoon Alexis 12 jaar later aan EK voor beloften: “Doorbreken wordt steeds moeilijker”

Spelen de nationale beloften een EK, dan is dat met een De Sart. De vorige keer, in 2007, met Jean-François De Sart (57) als bondscoach, en nu met zijn jongste zoon Alexis (22) op het middenveld. Een gesprek over een verleden toen de STVV’er als tienjarige balletjes trapte met Anthony Vanden Borre en een toekomst die volgens de gewezen verdediger van Club Luik niet rooskleurig oogt.