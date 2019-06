De ploeg van 609 caps: beloftenploeg van 2007 was basis voor befaamde ‘Gouden Generatie’ bij Rode Duivels

De kwalificatie van de Jonge Duivels voor het EK U21 in Italië en San Marino (16-30 juni) mag gerust als een huzarenstukje gezien worden. Het verleden bewijst immers dat plaatsing steeds een hele klus bleek voor onze jonge landgenoten. De beloftenploeg van Jean-François De Sart (midden onderste rij op de foto) deed het hen achter al voor in 2007: ze haalden toen de halve finales én een plek op de Olympische Spelen. Die ploeg vormde de basis voor de befaamde ‘Gouden Generatie’ bij de Rode Duivels. Deze bende veroverde in de jaren nadien dan ook een indrukwekkend aantal caps. Herkent u ze allemaal?