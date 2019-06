Ze weten nog niet waar ze zullen spelen maar Lokeren hervat nu al de trainingen, met Lorenzo Staelens als assistent

Donderdagvoormiddag heeft Sporting Lokeren, onder leiding van Glen De Boeck, de trainingen hervat. Zo’n vijftigtal fans maakten deze eerste oefensessie op de jeugdterreinen van het Daknamstadion mee.

Deze eerste training werd geleid door Glen De Boeck. Nieuwkomer was Lorenzo Staelens, die de rechterhand wordt van de T1. Naast beide trainers waren ook Danny Veyt, Freddy Heirman, keepertrainer Pieter-Jan Sabbe en kinesist Tom Geerinck prominent op het veld aanwezig. Twintig spelers tekenden present voor deze eerste oefensessie. Een van de afwezigen was Olivier Deschacht. Het is dan ook de vraag of hij volgend seizoen nog voor Lokeren uitkomt.

1A? Of 1B?

Daarnaast weet de club nog niet of ze volgend seizoen in 1A of 1B zal spelen. Pas eind deze maand volgt er daarover definitief uitsluitsel, met de beslissing van het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) in het matchfixingschandaal in het Belgische voetbal. “Dat is iets waar we ons nu niet echt moeten mee bezig houden”, vertelde De Boeck. “In het slechtste geval is dat 1B, maar als we daar willen meedoen met de top, moeten wij ook keihard werken. Ik ben alvast zeer blij dat ik vandaag opnieuw als trainer op het veld kan staan. Ik was de laatste tijd immers enorm veel betrokken bij de overname van de club door Louis De Vries.”

Nieuwe eigenaar vertoeft nog in buitenland

Met de nieuwe eigenaar zal er gebouwd worden aan een nieuwe ploeg. “Er komt sowieso nieuw materiaal bij. Er ligt nog veel werk op de plank, maar dat schuw ik niet. We zijn bezig met de vorming van een nieuwe staf, alleen kan ik het niet en dus is Lorenzo er alvast bijgekomen. Ikzelf ben einde contract, maar ik heb een mondeling akkoord. Bij mij is een woord een woord, ook al is er nog niets ondertekend. Dat zal later wel met de nieuwe voorzitter geconcretiseerd worden. Louis De Vries vertoeft nog in het buitenland. Bij zijn terugkomst zal alles in een stroomversnelling terecht komen.”

De voorzitter kon de spelers op hun eerste werkdag nog niet toespreken en dus nam de trainer maar het woord. “Ik heb mijn spelers uitgelegd dat de club overgenomen is en dat we heel veel respect moeten hebben voor wat erevoorzitter Roger Lambrecht hier de afgelopen jaren heeft neergezet. Maar zoals hij zei, was het tijd om de ploeg over te laten. Er wordt nu gebouwd aan een nieuw Sporting Lokeren. We hebben zeven weken voorbereiding als het 1B is en slechts zes weken als het 1A is. Ik eis dus volop focus van mijn spelers.”

