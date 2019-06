Rijkeluiszoontjes troeven als ‘toelatingsproef’ Franstaligen af in Knokke

Knokke-Heist - Twee leden van het Knokse vechtclubje “Cobra’s” hebben van de strafrechter in Brugge een fikse werkstraf gekregen. De twee sloegen willekeurige slachtoffers in elkaar, maar hadden een voorkeur voor Franstaligen.

Vorige zomer teisterde een groepje jongeren wekenlang de Knokse uitgaansbuurten, vooral in de omgeving van discotheek The Scoop in de Kongostraat. Ze sloegen in groep willekeurige slachtoffers in elkaar, maakten er met hun smartphone beelden van en deelden die via sociale media. Ze noemden zichzelf “Cobra’s” en hadden op Facebook een groep onder dezelfde naam. Het onderzoek ging in juli van start toen op straat een man bewusteloos werd geklopt. Via beelden van dit en nog andere incidenten konden steeds meer betrokkenen geïdentificeerd worden en op 26 september ging het gerecht over tot arrestaties op diverse plaatsen in Vlaanderen. Het merendeel van de betrokkenen was minderjarig en ontsnapte aan een strafproces. Maar voor Lorenzo M. (19) uit Dendermonde en Jordi D. (20) uit Zoersel ging die vlieger niet op.

“De beklaagden en hun kompanen spraken via hun Facebook-groepje af om doelbewust vechtpartijen uit te lokken”, schetste de procureur de feiten. “Ze kozen hun slachtoffers willekeurig uit maar hadden toch duidelijk een voorkeur voor Walen of Franstaligen. ‘Happy slapping’ was hun enige doel en wie tot de groep wou toetreden moest zich eerst bewijzen door te vechten.” Jordi D., die op het moment van de feiten bij zijn vader in Knokke verbleef, kreeg donderdag 200 uur werkstraf opgelegd voor drie feiten, waarvan de zwaarste plaatsvond op 21 augustus. Een negentienjarige student uit het Brusselse viel die nacht ten prooi aan een zevental Cobra’s. De jongeman, die een weekje op vakantie was in Knokke alvorens zijn studies in Londen aan te vatten, werd van zijn fiets gesleurd en kreeg een resem zware slagen en stampen tegen het hoofd te verwerken. De jongeman liep daarbij een drievoudige enkelbreuk op en moest zich tijdens zijn eerste weken aan de unief met krukken behelpen. De rechter kende hem donderdag een morele schadevergoeding toe van 2.500 euro. Zijn ouders kregen een voorlopige schadevergoeding toegekend omdat de therapie van hun zoon nog loopt en de schade dus nog zal oplopen.

Lorenzo M., die de zomer doorbracht in het tweede verblijf van zijn ouders in Knokke, stond slechts voor één feit terecht. Als “toelatingsproef” moest hij een vriend in elkaar kloppen en ook daar werden beelden van gedeeld. Hij kreeg donderdag 140 uur werkstraf opgelegd. Tijdens de pleidooien minimaliseerden D. en M. de feiten. “Ik was dronken en liet mij meeslepen door de anderen,” stelde Jordi D. “Die groep was eigenlijk gewoon bedoeld om samen uit te gaan. Het geweld kwam er pas later bij.”