Koningin Mathilde bezoekt vrouwen in landbouwbedrijven

Koningin Mathilde bezoekt donderdag twee landbouwbedrijven in Heers en Lummen op uitnodiging van Boerenbond en op vraag van de koningin zelf. Centraal staat de rol van de vrouw in de landbouwsector. Al is een koe meer geïnteresseerd in de vestimentaire keuzes van de koningin.

“Wij zijn verheugd en trots dat Hare Majesteit tijd vrijmaakt om een paar van onze landbouwbedrijven beter te leren kennen en om tegelijk het vrouwelijk ondernemerschap in onze sector te steunen”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Het aantal vrouwen actief in de landbouw – een overwegend mannelijke sector – neemt de laatste jaren toe. In 2016 was in Vlaanderen 13,6 procent (2.689) van de bedrijfshoofden in de landbouw een vrouw. Daarnaast waren er 6.652 vrouwen actief als meewerkende echtgenote.

“Het paleis heeft zelf gevraagd om twee van onze leden te bezoeken waar de vrouw een speciale rol inneemt. Bij beide boerderijen zijn de vrouwen ook de bedrijfsleiders”, zegt Vanessa Saenen, woordvoerder van Boerenbond. “Kinderen en vrouwen zijn voor de koningin dan ook een belangrijk thema.”

Tomaten, kiwi’s en aardbeien

Het bezoek van koningin Mathilde start in Heers, op het landbouwbedrijf van Annick Strauven en haar man Erwin Lowet. Daar draaien de vrouwen al verschillende generaties mee. Ook dochter Lenka is er bereid om de volgende generatie vorm te geven. De koningin bezoekt er ook een pasgeboren tweeling kalfjes.

In Lummen gaat de koningin dan weer langs bij het tuindersgezin, bestaande uit Inge Zeeuws, Gert Reijnders en hun drie kinderen. Zij zijn een voorbeeld van hoe ook land- en tuinbouwers marktgericht ondernemen. Zij startten in 1995 met een tomatenbedrijf, maar Inge had nood aan een nieuwe uitdaging en begon in 2009 met een kiwibesplantage. Doordat het tomatenbedrijf enkele jaren later niet meer rendabel bleek, schakelden ze over naar aardbeien.

