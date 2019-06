“Meest sexy pokerspeler van Rusland” dood aangetroffen in badkamer

In Moskou is het levenloze lichaam van Liliya Novikova, in Rusland gekend als de “meest sexy pokerspeler”, aangetroffen. De 26-jarige vrouw is wellicht overleden aan de gevolgen van elektrocutie.

De ouders van Liliya Novikova begonnen zich zorgen te maken toen ze hun dochter maar niet aan de telefoon kregen. Het koppel vroeg een buurvrouw om te gaan kijken of alles in orde was. Uiteindelijk werd het levenloze lichaam van Liliya aangetroffen op de badkamervloer in haar eigen, erg luxueuze appartement in Moskou.

De Russische onderzoekscommissie heeft het over elektrocutie. “Tijdens de eerste autopsie zijn op het lichaam van de jonge vrouw tekenen van elektrische schokken teruggevonden.” Volgens verschillende media was een defecte smartphone die aan het opladen was de boosdoener, ook wordt geschreven dat ze pas na de elektrische schok stierf omdat ze haar hoofd stootte door het incident.

Briljant pokerspeler

Liliya Novikova bleek een briljante ingenieursstudente maar stond vooral bekend om haar geniaal pokerspel. Ze wees zelfs verschillende jobaanbiedingen af om voltijds en professioneel te pokeren. Zo gaf ze onder meer les in poker, had ze haar eigen webwinkel met kleding en accessoires in pokerthema en beheerde ze ook haar eigen ‘cardroom’.