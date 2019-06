Fluvius gaat op 1 juli van start met uitrol digitale meter

Distributienetbeheerder Fluvius start op 1 juli met de uitrol van de digitale energiemeter. Eerst komen klanten met een budgetmeter, mensen met zonnepanelen en nieuwbouw- of gerenoveerde woningen aan de beurt. Tegen eind 2022 moeten er 1,8 miljoen meters geplaatst zijn, tegen 2034 moeten alle Vlaamse gezinnen en kleine bedrijven zijn overgeschakeld.

De uitrol van de digitale meter had heel wat voeten in de aarde. Normaal gezien was de start voorzien voor begin dit jaar, maar de meters konden niet op tijd geleverd worden. Er was ook onduidelijkheid over de gevolgen voor mensen met zonnepanelen.

Voor die laatste groep, de zogenaamde ‘prosumenten’, kwam eerder dit jaar een regeling uit de bus: eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst worden, zullen tot vijftien jaar na de ingebruikname in het oude systeem met de terugdraaiende teller kunnen blijven. Fluvius garandeert ook dat er voldoende meters beschikbaar zijn om de uitrol op 1 juli te starten, en dat alle toepassingen vanaf dag één operationeel zijn. Op 18 dagen voor de uitrol zette het bedrijf donderdag in Mechelen nog eens de puntjes op de ‘i’.

Eerst komen de klanten met zonnepanelen, mensen met een budgetmeter en nieuwbouwwoningen of woningen die ingrijpend gerenoveerd zijn aan bod. Die klanten betalen geen plaatsingskosten, legt projectleider van de digitale meter bij Fluvius, Paul Adriaensen, uit. Tegen eind 2022 moeten zo al 1,8 miljoen digitale meters geplaatst zijn, ongeveer een derde van de in totaal 6,1 miljoen meters. Ook bij klanten van wie de oude meter stukgaat en bij mensen die aan één van de proefprojecten deelnamen, wordt gratis een nieuw digitaal exemplaar geplaatst.

Andere klanten kunnen vanaf 1 juli terecht op een internetportaal van Fluvius om aan de hand van het EAN-nummer na te gaan wanneer zij aan bod komen. Enkel wie vroeger dan gepland een digitale meter in huis wil, moet een plaatsingskost van 226 euro betalen voor de gas- en elektriciteitsmeter samen. Tegen eind 2034 moet de volledige uitrol rond zijn.

De digitale energiemeter vervangt het mechanisch telwerk en de draaiende schijven van de oude Ferrarismeters door een display. Dat biedt een hele resem voordelen, legt Adriaensen uit. Zo kunnen de meterstanden vanop afstand doorgegeven worden en hebben consumenten meer inzicht in het verbruik. Op termijn moeten ze een slim gebruik van het elektriciteitsnet mogelijk maken, denk bijvoorbeeld aan toestellen die zichzelf inschakelen op een moment dat de stroom goedkoper is. Voor klanten met een budgetmeter valt de stigmatisering bovendien weg, omdat de digitale meter voor hen identiek is aan die van andere verbruikers. Nu werken budgetmeters nog met een oplaadbare kaart, in de toekomst kunnen klanten de meter gewoon online opladen.

De impact van de uitrol van de digitale meter op de energiefactuur blijft beperkt, maakt Fluvius zich sterk. De gemiddelde Vlaamse klant zal per jaar gemiddeld 15 euro extra betalen voor elektriciteit en 12 euro voor aardgas. “Dat is al bij al acceptabel, gezien de gigantische operatie”, aldus Adriaensen. “Bovendien is de energiebesparing, waar we toch wel op rekenen, hierin niet meegerekend.”

Adriaensen wil ook nog enkele andere misverstanden de wereld uit helpen, bijvoorbeeld voor mensen met zonnepanelen. “De digitale meter is niét nadelig voor hen. De terugdraaiende teller blijft de volgende 15 jaar behouden, alleen zie je dat fysiek niet meer. Het resultaat op de energiefactuur is exact hetzelfde”, klinkt het. Bovendien is ook de privacy gegarandeerd, maakt hij zich sterk. “Fluvius kan niet zien wanneer je televisie kijkt of de wasmachine aanzet. Wij lezen één keer per dag vanop afstand de meterstanden voor aardgas en elektriciteit uit.” De digitale meter blijft ook binnen de stralingsnormen, zegt Adriaensen. Wie dat wil kan vanaf 1 januari 2023 toch een niet-draadloze variant aanvragen, maar daar komt dan wel een kostprijs bij kijken.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) is alvast tevreden. “Wie een digitale meter wil krijgt er heel wat mogelijkheden bij. Met een digitale meter moét je minder, en kan je meer. Op termijn is de digitale meter zelfs een essentieel onderdeel in onze energieomslag.”

De Vlaamse overheid lanceert vanaf vandaag/donderdag een informatiecampagne over de omslag naar de digitale meter. Wie vragen heeft kan terecht op www.digitalemeter.be.