UEFA richt streaming platform op, Bundesliga krijgt eigen kanaal

De UEFA heeft zijn nieuwe mediaplatform UEFA.tv voorgesteld. De Europese voetbalbond wil daar niet alleen wedstrijden, maar ook allerlei “extra’s” uit de voetbalwereld op streamen. De UEFA heeft met de Duitse voetballiga DFL een overeenkomst gesloten voor een specifiek kanaal met beelden uit de Bundesliga.

Op UEFA.tv zullen fans, na een gratis registratie, wedstrijden kunnen bekijken van de verschillende UEFA-competities bij de vrouwen, jeugd en futsal. Van andere competities zullen interviews en beelden van achter de schermen te zien zijn. De Bundesliga krijgt vanaf volgend seizoen een eigen kanaal, waar op maandag samenvattingen van de weekendmatchen getoond worden.

“Met UEFA.tv maken we onze competities makkelijker bereikbaar voor fans over de hele wereld”, verklaarde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Ons partnerschap met de Bundesliga toont opnieuw dat we binnen het Europese voetbal samen aan de promotie van onze sport werken.” (belga)