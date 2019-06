Van El Ferrari en Lion King tot Il Maestro: het EK U21 heeft een historisch droomelftal met duizelingwekkende namen

Van 16 tot 30 juni wordt in Italië en San Marino het EK U21 gespeeld. Naast het WK U20, WK voor vrouwen, Copa America, Africa Cup en Gold Cup het zesde grote toernooi van de maand juni. En dan was er ook nog de Final Four van de Nations League. Een voetbalfan kan onmogelijk elk toernooi op de voet volgen en kiezen is verliezen. Maar als u voor het EK voor beloften kiest, komt u waarschijnlijk niet bedrogen uit.

Het Europees kampioenschap voor beloften wordt om de twee jaar georganiseerd en vindt voor de 22ste keer plaats. De eerste editie was er eentje in 1978 en werd gewonnen door het toenmalige Joegoslavië, dat toen na een heen- en een terugwedstrijd (1-0 en 4-4) de betere was van Oost-Duitsland. Sindsdien ontpopte Italië zich tot recordhouder met vijf eindzeges (1992, 1994, 1996, 2000 en 2004). Spanje won al vier keer, Duitsland/Nederland/Engeland/Sovjet-Unie twee keer.

Duitsland is dit jaar titelverdediger na een 1-0-zege tegen Spanje in de finale in 2017. Toen deden er voor het eerst twaalf landen mee in plaats van acht. In 2021 in Hongarije en Slovenië zullen dat er zelfs zestien zijn. De beste prestatie van de Belgen is een halve finale in 2007. Toen erbij waren onder andere: Logan Bailly, Thomas Vermaelen, Nicolas Lombaerts, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Anthony Vanden Borre en een piepjonge Axel Witsel.

Petr Cech. Foto: AFP

Dream Team

U ziet, een deel van het latere succes van de Rode Duivels werd toen gelegd in Nederland (dat het toernooi in eigen land won en zijn titel verlengde). Op het EK U21 worden namelijk sterren geboren. Soms slagen spelers er niet in om die hype waar te maken, maar minstens even vaak zetten toekomstige stervoetballers op dit toernooi hun eerste stappen in de schijnwerpers. Een droomelftal van het EK voor beloften dringt zich op.

Doelman: Petr Cech

In 2000 moest Tsjechië met onder andere Marek Jankulovski, Milan Baros en Jan Polak (ex-Anderlecht) de duimen leggen voor Italië, maar twee jaar later was het wel raak. In een finale tegen Frankrijk met onder andere Mickaël Landreau en Steed Malbranque bleef het 0-0 en moesten er strafschoppen getrapt worden. Cech kon de eerste niet pakken, maar stopte er daarna drie op rij. Onder andere David Rozehnal (ex-Club Brugge en Oostende) en Lukas Zelenka (ex-Anderlecht en Westerlo) vierden mee. Cech zou later schitteren voor Chelsea en Arsenal.

Invallers: Manuel Neuer (Duitsland) - David De Gea (Spanje)

Fabio Cannavaro. Foto: AP

Verdediging: Christian Panucci - Fabio Cannavaro - Mats Hummels - Branislav Ivanovic

Vijf keer wonnen de Italianen dus, waarvan drie keer op rij in de jaren 90. Panucci en Cannavaro zijn twee van het selecte clubje dat de Europese titel twee keer won. In 1994 na extra tijd tegen Portugal, twee jaar later na strafschoppen tegen Spanje. Panucci was de rechtsback in die stevige defensie en werd later groot bij onder andere Milan en Real Madrid. Cannavaro hield eerst een aanval met Luis Figo en Rui Costa onder controle, daarna vocht hij een strijd uit met Raul Gonzalez Blanco. De Italiaan ging daarna spelen voor onder andere Parma, Lazio, Juventus en Real Madrid.

Duitsland had het EK in 2009 nog nooit gewonnen, maar bracht daar verandering in door slechts één doelpunt te incasseren over vijf wedstrijden. Mats Hummels opereerde toen als verdedigende middenvelder, maar maakte nadien natuurlijk naam als centrale verdediger bij Dortmund en Bayern. Branislav Ivanovic won nooit het EK voor beloften, maar speelde wel een recordaantal van dertien wedstrijden. De latere vleugelverdediger van onder andere Chelsea kwam er met Servië het dichtste bij in 2007 toen het de finale verloor van Nederland.

Invallers: Manuel Sanchis (Spanje) - Jérôme Boateng (Duitsland) - Alessandro Nesta (Italië) - Carles Puyol (Spanje)

Middenveld: Sami Khedira - Andrea Pirlo - Thiago Alcantara

In dat Duitse team dat in 2009 gehakt maakte van Engeland in de finale (4-0) speelde Sami Khedira een sleutelrol op weg naar de triomf in Zweden. De toekomstige speler van onder andere Real Madrid en Juventus was toen de kapitein van Die Mannschaft en werkte in perfecte synergie met ploegmaats als Mesut Özil en Sandro Wagner.

De twee edities daarop trok Spanje aan het langste eind. Sleutelspeler bij die teams was Thiago Alcantara. De Bayern-middenvelder scoorde in 2013 een hattrick in de finale tegen Italië, en werd verkozen tot Golden Player, nadat hij twee jaar eerder ook scoorde in de finale tegen Zwitserland. In 2000 was de eer van Golden Player weggelegd voor Andrea Pirlo. De Azzurrini versloegen toen Tsjechië in de finale dankzij twee doelpunten van ‘Il Maestro’, die natuurlijk grote prijzen zou winnen in dienst van Milan en Juventus.

Winner in 2000 ??

Best player in 2000 ??

2019 #U21EURO ambassador ??



Andrea Pirlo ?? @azzurri | @Pirlo_official pic.twitter.com/lckB6xGaFp — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) 9 juni 2019

Invallers: Daniele De Rossi (Italië) - Xavi (Spanje) - Rui Costa (Portugal)

Aanval: Juan Mata - Raul - Luis Figo

In 2013 ging zijn landgenoot Thiago Alcantara dus lopen met de prijs voor beste speler op het EK voor beloften, maar twee jaar eerder was die eer weggelegd voor Juan Mata. Die mocht een jaar nadat hij het WK had gewonnen met Spanje mee naar het EK in Zwitserland, waar de toenmalige Valencia-speler domineerde met twee doelpunten en twee assists.

Mata’s landgenoot Raul was vijftien jaar eerder onhoudbaar. De Real Madrid-legende kroonde zich in 1996 tot topscorer met drie doelpunten, maar ‘El Ferrari’ miste wel zijn penalty in de finale tegen Italië. Ook Luis Figo was slachtoffer van de Italiaanse dominantie in de jaren 90. In 1994 werd de latere speler van Barcelona en Real Madrid verkozen tot Golden Player, ook al scoorde ‘Lion King’ geen enkele keer tijdens het toernooi.

Invallers: Rudi Völler (Duitsland) - Davor Suker (Kroatië) - Bernardo Silva (Portugal)