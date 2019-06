Southampton rondt komst af van Standard-spits Moussa Djenepo

Moussa Djenepo verlaat Standard Luik voor de Engelse eersteklasser Southampton, zo maakten beide clubs donderdag bekend. De twintigjarige Malinese international ondertekent er een contract voor vier seizoenen.

De beloftevolle winger werd in 2017 door Standard voor amper 50.000 euro weggeplukt bij Yeelen Olympique, een voetbalacademie in Djenepo's thuisland. Na een aanpassingsperiode in Luik knokte Djenepo zich in de basis bij de Rouches, waarvoor hij in 61 wedstrijden 12 keer de weg naar doel vond. In 2018 won hij met de Luikenaars de Beker van België en werd hij verkozen tot beste speler van Mali.

"Dit is een droom die in vervulling gaat", liet Djenepo weten. "Southampton is een schitterende club, met uitstekende faciliteiten. Hier kan ik nog stappen zetten als speler." Voor Southampton-manager Ralph Hasenhüttl (ex-KV Mechelen en -Lierse) is Djenepo de eerste versterking van het tussenseizoen. "Moussa is een snelle, opwindende speler die bovendien makkelijk afwerkt. We probeerden hem al sinds januari over te nemen en zijn dan ook meer dan blij dat de deal nu afgerond is."

Met de overgang zou iets meer dan 15 miljoen euro gemoeid zijn, een bedrag dat via bonussen nog zou kunnen oplopen tot 20 miljoen euro. Daarmee komt de Malinese international in de buurt van de net iets meer dan 20 miljoen euro die Marouane Fellaini de Rouches opleverde, toen hij in 2008 de overstap naar Engeland maakte. De duurste uitgaande transfer in België is nog steeds die van Youri Tielemans, die in de zomer van 2017 voor meer dan 25 miljoen euro Anderlecht verliet voor AS Monaco.

Een stevige som voor Djenepo, maar dat heeft veel te maken met de strenge regels in Engeland voor de toekenning van een werkvergunning voor spelers uit landen die niet tot de Europese Unie behoren. In principe komt Djenepo daarvoor zelfs niet in aanmerking en dus wordt er met een puntensysteem gewerkt om spelers al dan niet een werkvergunning toe te kennen. Als de transfersom hoog genoeg is, verhogen de kansen om in Engeland aan de slag te mogen.

Bij Standard rinkelt de transferkassa intussen vlot. Eerder werd de Roemeen Razvan Marin immers voor 12,5 miljoen euro verkocht aan de Nederlandse kampioen Ajax.