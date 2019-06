Opnieuw olietankers aangevallen in Golf van Oman

Twee olietankers zijn zwaar beschadigd geraakt na een aanval in het gebied tussen Saudi-Arabië, Iran en Oman. Het personeel is wel in veiligheid gebracht. Wie achter de aanslagen zit, is voorlopig onduidelijk.

Volgens sommige bronnen gebeurden de aanslagen met torpedo’s, ook al is het niet uitgesloten dat het om aanvallen vanop land, of aanvaringen met zeemijnen gaat.

Het gaat om de schepen Front Altair en Kokuka Courageous. De Iraanse marine heeft de opvarenden van de boten, respectievelijk 23 en 21 mensen, ongedeerd in veiligheid gebracht.

De eerste tanker vaart onder vlag van de Marshalleilanden en heeft een Noorse eigenaar. Volgens het Noorse persbureau NTB kreeg het schip een lading olie in een haven in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het zou Taiwan als bestemming gehad hebben. Het schip staat in brand.

De Kokuka Courageous, die onder Panamese vlag zou varen, heeft methanol aan boord en liep schade op in een “veiligheidsincident”, aldus het bedrijf Bernhard Schulte Shipmanagement. De vracht is intact en het schip loopt geen risico om te zinken, luidt het. De tanker zou Singapore als bestemming gehad hebben.

De tankers varen in de buurt van de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie bij de Golf van Oman. In het noorden grenst de Golf aan Iran, in het westen aan de VAE en in het zuiden aan Oman.

Meer aanvallen

Een maand geleden meldden de VAE al sabotage tegen vier handelsschepen in de Golf van Oman. Volgens bronnen in Saudi-Arabië liepen toen twee tankers uit dat land zware schade op. De precieze omstandigheden van die incidenten blijven onduidelijk.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton wees toen met de beschuldigende vinger naar Iran. Hij sprak over aanvallen met zeemijnen, maar legde geen bewijzen voor zijn beschuldigingen voor. De regering in Teheran sprak van “belachelijke beweringen”.

De aanvallen zorgen voor onrust op de internationale oliemarkten. De prijzen van ruwe olie gingen enkele procenten omhoog, uit vrees dat de levering in het gedrang komt.