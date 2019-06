Zaterdag begint Copa America: Brazilië opent toernooi met twijfels, Messi wil oogsten met Argentinië

Gastland Brazilië en Bolivia trappen vrijdag (zaterdagochtend in België) in São Paulo de 46e editie van de Copa America op gang. De Seleção is zoals altijd topfavoriet, maar moet het zonder goudhaantje Neymar stellen, out met een enkelblessure. Lionel Messi hoopt met Argentinië eindelijk te oogsten.

Voor Brazilië is het deze keer in eigen land van moeten. Het WK in 2014 op eigen bodem - dat in de halve finales eindigde met een 1-7 nederlaag tegen latere winnaar Duitsland - bezorgt de Brazilianen nog altijd rillingen, en ook het laatste grote toernooi liep af op een enorme sisser. De Goddelijke Kanaries stapten vorige zomer met veel vertrouwen op het vliegtuig naar Rusland, maar botsten in een zinderende kwartfinale op de Rode Duivels.

De afwezigheid van Neymar is voor bondscoach Tite wel een serieuze opdoffer - de spits van Paris Saint-Germain is en blijft de draaischijf van het team. Maar met spelers als Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool) en Philippe Coutinho (Barcelona) is de weelde vooral vooraan erg groot. Naast Bolivia treft Brazilië in zijn groep nog Venezuela en Peru.

Chili won de twee voorgaande edities. In 2015 klopte het in eigen land na strafschoppen Argentinië in de finale, en veroverde zo zijn eerste eindzege. Het jaar nadien, tijdens de Centenario-editie ter ere van het 100-jarig bestaan van de CONMEBOL in de Verenigde Staten, haalden de Chilenen het in de eindstrijd weer van Argentinië, en dat opnieuw na strafschoppen. De Chilenen nemen het nu in de groepsfase op tegen Ecuador, het uitgenodigde Japan en Uruguay, ook een outsider voor de titel.

Argentinië speelt in de poule tegen Colombia, Paraguay en het uitgenodigde Qatar. Messi moest de twee voorgaande edities vrede nemen met zilver, en was er ook al in 2007 bij toen Brazilië in de finale te sterk was. Nu aast het speerpunt van Barcelona op wraak. Hij heeft gezelschap van onder meer Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus) en Matias Suarez (River Plate, ex-Anderlecht).

De top twee van elk van de drie poules plaatst zich voor de kwartfinales, net als de twee beste derdes. De finale volgt op 7 juli in Rio.