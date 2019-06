Dronkenman schept voetganger op tijdens testrit met pas gekochte Maserati van vriend

Koksijde - Een Maserati belandde afgelopen woensdag rond 21.40 uur in een gracht aan de Langeleedstraat in de Koksijdse deelgemeente Wulpen. “Daarbij werd een persoon aangereden, die er aan het wandelen of lopen was”, aldus Ine Deburchgraeve, communicatieverantwoordelijke van lokale politie Westkust. “Het slachtoffer vloog over de motorkap en had pijn aan been en schouder.”

A. V. M. (42) uit Oostduinkerke zou op eigen initiatief het ziekenhuis gecontacteerd hebben voor een controle. Bestuurder W. M. (40) uit Wulpen legde een positieve ademtest af, zijn rijbewijs werd ingetrokken voor een periode van vijftien dagen.

De politie bevestigt dat de bestuurder niet de eigenaar was van de dure sportwagen. De man zou de auto voor een testritje geleend hebben van een vriend, die de Maserati tweedehands had aangekocht en er amper zelf mee had kunnen rijden. Als bij wonder veroorzaakte het ongeval geen zwaargewonden. De wagen zou nog hersteld kunnen worden.