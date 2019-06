Bol.com krijgt nieuwe look: “Extreem grote verandering”

Webwinkel Bol.com zit in een nieuw jasje. De huisstijl is naar eigen zeggen speelser en menselijker, en het blauw dat het merk al sinds jaar en dag siert is … blauwer geworden. Een banale wijziging? “Integendeel, het is een extreem grote verandering”, zegt kleurexpert Karine Steculorum.

Anderhalfjaar geleden begon Bol.com samen met een team van designers met het ontwikkelen van een nieuwe look, nu is die ook effectief gelanceerd. Was die verandering dan nodig? “We werken continue aan de winkelbeleving van de klant en aan de herkenbaarheid van ons merk”, zegt marketingverantwoordelijke Boukje Taphoorn. “De bol is dan ook zeker behouden, maar onze visuele identiteit is nu kleurrijker, speelser en menselijker.”

Blauwer blauw

Vooral de wijziging van de Bol-kleur valt op: een opvallender, frisser blauw. “We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de kleur met testpanels en bij klanten”, zegt het merk. “Hun feedback en positieve reacties hebben ons overtuigd. Deze nieuwe kleur is meer onderscheidend en fris.” Maar wel nog steeds blauw. Waarom kiest de webwinkel niet voor een groen of rood? Karine Steculorum, kleurexpert bij het Color Navigator Instituut, is niet verbaasd. “Blauw is de meest favoriete kleur over de hele wereld”, zegt ze. “Het is erg toegankelijk, het straalt vertrouwen uit en komt kwalitatief over.”

Of het nieuwe blauw ook een positief effect zal hebben op de verkoop, is moeilijk te zeggen. “Maar het is zeker mogelijk. Bij Coolblue gingen de verkoopcijfers de hoogte in toen de huisstijl werd vernieuwd”, zegt Steculorum. “Het is echt wel een extreem grote verandering voor het merk. Het nieuwe blauw van Bol is niet toevallig erg activerend. De kleur is erg eclectisch en dat brengt een enorme verlichting met zich mee. Een zomers gevoel bijna. In combinatie met de andere, eerder speelse kleuren is de website nu veel meer aanwezig. Dat totaalplaatje prikkelt de surfer en houdt de aandacht langer vast.”