Sociale media kleuren blauw uit solidariteit met Soedanese betoger die werd doodgeschoten

De 26-jarige Mohamed Mattar werd afgelopen maandag neergeschoten door de ‘Rapid Support Forces’ van de Soedanese politie, toen die een vreedzame sit-in voor het hoofdkwartier van het Soedanese leger wilde uit elkaar jagen. Mattar wilde daarbij twee vrouwen beschermen.

Met de hashtag #BlueForSudan, naar de favoriete kleur van Mattar, willen duizenden mensen uit de hele wereld nu hun steun betuigen aan de duizenden Soedanezen die al maanden betogen tegen het huidige regime. President Omar al-Bashir moest in april al opstappen, maar dat volstaat niet voor de betogers, die willen dat het leger de macht weer overdraagt aan een burgerlijk bestuur.

#Sudan ????: one of the protesters who was murdered by the #RSF at the sit-in was Mohamed Hashim Mattar. He died trying to shield a couple of women.



In the picture Mohamed is celebrating his birthday, it was taken just two hours before he was killed.#SudanUprising #SudanMassacre pic.twitter.com/jXlT1IvL1l