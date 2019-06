Opgepast voor de hype: ze schitterden op het EK U21, maar gingen dan helemaal ten onder (waaronder twee Nederlanders)

Het Europees kampioenschap voor beloften in Italië en San Marino (16-30 juni) zal ongetwijfeld verschillende spelers een vette transfer opleveren deze zomer. Maar het is altijd oppassend geblazen met de hype rond jonge sterren. Ze halen niet allemaal de top.

Royston Drenthe (Nederland)

Misschien wel de bekendste flop die het EK U21 voortbracht. Nederland was in 2006 en 2007 ongenaakbaar bij de beloften. In de finale in Portugal werd met 3-0 gehakt gemaakt van Oekraïne, een jaar later moest Servië er met 4-1 aan geloven. In 2007 kroonde Drenthe zich tot Golden Player na een toernooi vol lekkere dribbels en racketspurtjes.

Real Madrid legde 14 miljoen euro op tafel voor de toenmalige Feyenoord-speler, maar zijn periode in Spanje bleek geen succes. Hij werd wel Spaanse kampioen en kwam tot 65 optredens voor De Koninklijke, maar doorbreken was er niet bij. Drenthe werd uitgeleend Hercules en Everton, maar zat in 2012 plots zonder club. Vanaf dan speelde de linksepoot voor Alania, Reading, Sheffield Wednesday, Erciyesspor, Baniyas, Xerxes DZB Zondag en Sparta Rotterdam.

Francesc Arnau (Spanje)

In 1998 pakte Spanje zijn tweede Europese titel bij de beloften dankzij een 1-0-overwinning in een finale tegen Griekenland. Speler van het toernooi was toen niet een aanvaller, wel doelman Francesc Arau. De doelman van FC Barcelona, die twee jaar eerder zijn debuut had gemaakt onder coach Bobby Robson, hield zijn netten drie keer na elkaar schoon. Drie jaar later vertrok hij echter naar Malaga en had bij zijn pensioen in 2011 geen enkele cap meer verzameld voor Spanje.

Sebastian Giovinco (Italië)

In 2009 was er nauwelijks iets te doen aan Duitsland, maar Italië dwong Die Mannschaft tot het uiterste in een spannende halve finale (1-0). Bij de Azzurrini was dé man toen Sebastian Giovinco. Het jeugdproduct van Juventus van amper 1m64 verdeelde en heerste. ‘The Atomic Ant’ keerde vol goede moed terug naar de Oude Dame, waar hij in de voetsporen moest treden van Alessandro Del Piero. Dat liep echter niet zoals gepland. Hij werd verhuurd en verkocht aan Parma, Juve kocht hem terug, maar liet Giovinco in 2015 naar Toronto gaan. Daar groeide hij uit tot een cultheld, maar intussen speelt hij voor Al-Hilal Riad. Geen legendarische carrière dus.

Florent Sinama-Pongolle (Frankrijk)

In 2006 speelde Frankrijk de pannen van het dak in de groepsfase van het EK voor beloften in Portugal. Het gastland werd met 1-0 geklopt, waarna Duitsland en Servië & Montenegro er met respectievelijk 3-0 en 2-0 moesten aan geloven. Florent Sinama Pongolla scoorde tegen Die Mannschaft en was vertrokken voor een sterk toernooi. Eindelijk leek de Liverpool-speler zijn talent waar te maken, ook al was Nederland in de halve finale na verlengingen met 2-3 te sterk.

Maar amper een jaar later werd de spits verkocht aan Recreativo Huelva. Nog een jaar later, na 22 goals in twee La Liga-seizoenen, ging het naar Atlético Madrid. En toen stokte de motor van de Fransman. De volgende acht seizoenen zou hij amper zeventien keer scoren voor Atlético, Sporting, Zaragoza, Saint-Etienne, Rostov, Chicago Fire, Lausanne en Dundee United. De voorbije twee seizoenen speelde Sinama-Pongolle in Thailand bij Chainat FC.

Maceo Rigters (Nederland)

Een tweede Nederlander in deze lijst en van hetzelfde team dat in 2007 het EK won onder leiding van Golden Player Royston Drenthe. Want het was Maceo Rigters die zich toen in eigen land tot topschutter kroonde met vier doelpunten. In de halve finale tegen Engeland scoorde de toenmalige spits van NAC Breda zelfs met een ‘bicycle kick’, wat hem een transfer naar Blackburn opleverde. Via Norwich, Barnsley en Willem II kwam Rigters vier jaar later in Australië bij Gold Coast United terecht. Een jaar later stopte hij, om twee jaar later te gaan voetballen bij amateurclub ZSGO/WMS.

U krijgt de hartelijke groetjes van Maceo Rigters, in 2007 nog topscorer op het jeugd-EK. (nu ZSGOWMS, 3e klasse) pic.twitter.com/w69YxtFM2V — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) 14 januari 2015