Achter de schermen bij de allerlaatste opnames van Samson en Gert: maar wat weten ze zelf nog over hun reeks?

Het afscheid van ‘Gertje’ bij ‘Samson & Gert’ is stilaan in zicht. Maar voor het zover is, trakteren het de iconische duo ons eerst nog op een allerlaatste zomersingle: ‘Warm!’ Tijdens de opnames van de videoclip mocht de cast nog eens hun beste dansmoves bovenhalen, al kregen ze in de tussentijd ook een quizje voorgeschoteld over hun reeks. Slagen Gertje en Meneer de burgemeester erin om een perfecte score te behalen?