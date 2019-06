Het moet al heel vreemd lopen in het Verenigd Koninkrijk mocht Boris Johnson op 22 juli niet worden uitgeroepen tot de nieuwe premier en leider van de Conservatieve Partij. In de eerste stemronde voor het partijvoorzitterschap verpulverde Johnson donderdag de tegenstand.

Drie weken geleden gaf de veelgeplaagde Britse premier Theresa May er de brui aan, nadat ze haar tanden had stukgebeten op de Brexit. Maar omdat het voor algemene verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk ...