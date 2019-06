Donald Trump doet het weer: “Charles, Prins der Walvissen”

Donald Trump maalt niet om een tweet meer of minder, maar de tik- en spellingfouten die met die vingervlugheid gepaard gaan, zijn intussen niet meer te tellen. Donderdag toonde de zetduivel zich van zijn grappigste kant.

De Amerikaanse president had het over zijn recente ontmoeting met prins Charles, maar door de ongelukkige toevoeging van een “h” werd de prins van Wales plots gebombardeerd tot ‘prins der walvissen’. “Whales” betekent in het Engels immers “walvissen”.

Trump was er weliswaar als de kippen bij om een correctie door te voeren en de oudste zoon van Queen Elizabeth II zijn echte titel terug te geven, maar het kwaad was geschied: op Twitter ontrolde zich een pleiade aan woordspelletjes.

"You will not replace me!" - Prince of Whales pic.twitter.com/zf00c2UkbL — Jeremy Newberger (@jeremynewberger) 13 juni 2019

"Don't listen to that usurper, Donald. I am the true Prince of Whales. I have the real Biden dirt. He once peed in the ocean. I saw it with my own eyes!" - Prince of Whales pic.twitter.com/h8YarMh33X — Jeremy Newberger (@jeremynewberger) 13 juni 2019

"Tosh, what twaddle old chap. I'm the true Prince of Whales. Just listen to me accent. You want foreign dirt, I could be your biggest supplier mate. Just put your face up to me blow hole." - Prince of Whales. pic.twitter.com/x3jDyg0lg0 — Jeremy Newberger (@jeremynewberger) 13 juni 2019

De initiële tweet van de president luidde als volgt: “Ik praat elke dag met ‘buitenlandse regeringen’. Ik heb onlangs nog ontmoetingen gehad met de koningin van Engeland, de prins der Walvissen, de Britse premier, de Franse president en de Poolse president”, aldus Trump.

I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 juni 2019

