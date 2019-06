Boeing 747 in zee gesleept als attractie voor nieuw onderwaterpretpark: “Uniek en ecovriendelijk”

Een Boeing 747 werd nabij de Bahreinse Amwaj-eilanden dertig kilometer in zee gesleept om tot zinken te worden gebracht. Het zeventig meter lange toestel is het “grootste ooit” dat ondergedompeld zal worden en moet een attractie worden in een nieuw onderwaterpretpark. Duikers - toeristen en wetenschappers - zullen door het vliegtuig en andere kunstmatige koraalriffen kunnen zwemmen. “Een uniek en ecovriendelijk project”, aldus de Bahreinse minister voor Toerisme. Al zetten wetenschappers vraagtekens bij de bewering.

Het onderwaterpretpark voor duikers zal in augustus de deuren openen. De Bahreinse overheid hoopt dat de spetterende attractie zowel toeristen als wetenschappers al aantrekken. Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat kunstmatige koraalriffen alleen maar voordelen hebben.

“Gezonde koraalriffen worden zeldzamer”, verklaart mariene bioloog Adriana Humanes aan de Amerikaanse zender CNN. “Koraalriffen die door de mens werden gemaakt, zijn een goed alternatief om toeristen aan te trekken.”

Volgens de wetenschapster hebben dergelijke riffen die uit wrakken werden opgetrokken niet alleen voordelen, maar kunnen er ook negatieve gevolgen zijn. “De materialen waaruit de wrakken zijn gemaakt - koper, lood, staal en plastic - kunnen een invloed hebben op het leven in zee.”

Volgens Bahrein werd alles gedaan om dat te vermijden. Het toestel werd niet alleen gestript, maar werd ook gewassen zodat alle “olie, verflagen en roet” werd verwijderd.

Het is niet de eerste keer dat een voertuig een kunstmatig koraalrif wordt: in Turkije werd een schoolbus tot zinken gebracht in de Egeïsche Zee en voor de kust van Miami ligt sinds 1995 een Boeing 727 onder het oceaanwater.

