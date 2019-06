“Meer dan 50 doden bij slachtpartijen in Congo”

Een reeks slachtpartijen in de noordooostelijke Congolese provincie Ituri heeft de voorbije dagen al zeker 50 mensenlevens geëist. Dat heeft de provinciegouverneur gemeld. Wie achter die slachtpartijen zit, is nog onduidelijk. In de balans van twee dagen terug werd ook al melding gemaakt van een vijftigtal doden, zegt gouverneur Jean Bamanisa Saïdi. “Maar het klopt dat we nu beseffen dat er nog andere gevallen zijn”, aldus de gouverneur. Sommige bronnen hebben het over 70 doden.

Het geweld begon vorige vrijdag in de stad Djugu, en nam maandag nog verder toe. Een volledige balans is moeilijk op dit moment al vast te leggen, ook de autoriteiten hebben nog geen officieel cijfer gegeven. Bronnen ter plaatse hebben het over 40 tot 70 doden. Een humanitaire en diplomatieke bron heeft het tegenover het Franse persbureau AFP over 72 doden, van wie er 49 in hetzelfde dorp, Tché, zouden zijn omgebracht.

Tussen 1999 en 2003 vielen in Ituri al tienduizenden doden bij geweld tussen leden van de Hema- en Lendu-gemeenschappen. Beide gemeenschappen worden nu geviseerd bij het geweld, aldus het adjuncthoofd van de VN-missie in Congo, Bernard Commins, woensdag tijdens een persconferentie.

Door dit nieuwe geweld is de bevolking op de vlucht geslagen, aldus de gouverneur. Eind 2017 en begin 2018 leidde geweld in dezelfde regio al tot grote vluchtelingenstromen richting Oeganda, aan de andere kant van het Albertmeer. Ituri wordt ook getroffen door de ebola-epidemie, maar die maakt vooral slachtoffers in buurprovincie Noord-Kivu.