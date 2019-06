Trump toont trots zijn nieuwe ontwerpen voor Air Force One

De Amerikaanse president Trump krijg binnenkort nieuw speelgoed. Zijn bekende Air Force One krijgt een stevige update. En de president zou zelf het een en ander daarvoor ontworpen hebben.

“Ik doe het voor andere presidenten. Niet voor mezelf”, zei Trump aan ABC News. Hij toonde hen voor de eerste keer zijn nieuwe plannen voor het iconische vliegtuig waar alle Amerikaanse presidenten de wereld mee rond trekken. Het gekende witte vliegtuig met lichtblauwe romp zal binnenkort niet meer in de lucht te vinden zijn. Trump gaat het een ander likje verf geven. Binnenkort zal het de typische Amerikaanse kleuren, rood-wit-blauw, dragen. “We hadden verschillende opties, deze zijn allemaal anders”, zei hij toen hij trots de ontwerpen liet zien. “Het is nog altijd een Boeing 747, maar het is een veel groter vliegtuig. Een veel grotere spanwijdte.”

Air Force One zoals het al decennia rondvliegt. Foto: AFP

Veel meer wou hij niet vertellen over het vliegtuig. “Er zijn enkele geheimen, maar daar mogen we niet over babbelen.”

Hij kan dan wel trots zijn ontwerpen tonen, of hij het vliegtuig ook effectief krijgt, is nog niet zeker. Nadat hij zijn plannen bekendmaakte, kwamen er vanuit Capitol Hill al verschillende reacties. Er zal dus nog gestemd moeten worden over de aanpassingen die Trump wil doen. Maar hij moet sowieso nog wachten tot 2024 voordat zijn nieuwe vliegtuig van de band rolt.