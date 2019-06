Inlichtingencommissie dagvaardt ex-veiligheidsadviseur van president Trump

De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van president Donald Trump, en Rick Gates, ex-rechterhand van oud-campagneleider van Trump Paul Manafort, gedagvaard. De twee speelden een centrale rol in het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller over veronderstelde Russische inmeniging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Doel van de dagvaardingen is dat Flynn en Gates tegen 26 juni documenten overmaken aan de commissie en op 10 juli getuigen voor de commissie. Volgens commissievoorzitter Adam Schiff hebben de twee dan wel meegewerkt aan het rapport van Mueller, maar weigerden ze “volledige samenwerking met het Congres”. “Onaanvaardbaar”, aldus Schiff. Het Amerikaanse volk en het Congres verdienen het om hen rechtstreeks te horen, meent hij.

Flynn is veroordeeld omdat hij tegenover FBI-agenten loog over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Ook Gates gaf toe dat hij tegenover speurders loog begin 2018.

Robert Mueller rondde zijn werkzaamheden eind maart af. Uit zijn rapport blijkt dat Rusland zich in de presidentsverkiezingen van 2016 mengde. De speciaal aanklager vond wel geen “collusie” tussen Trump en Rusland en trekt geen conclusies over de vraag of de VS-president het onderzoek naar Russische inmenging heeft gehinderd.