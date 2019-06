Spanningen in Midden-Oosten lopen op na aanvallen op olietankers in Golf van Oman. Wie zit erachter? En waarom?

Twee tankers zijn donderdag zwaar beschadigd geraakt in de Golf van Oman, aan de Straat van Hormuz. De schepen werden vermoedelijk getroffen door zeemijnen. Een maand geleden werden in de buurt al vier tankers aangevallen. Wie verantwoordelijk is voor de aanslagen, is onduidelijk. De spanningen in de regio lopen door de incidenten nóg hoger op. Want als de veiligheid in de Straat van Hormuz in het gedrang komt, dan stokt de oliehandel.