Real Madrid-fans verwelkomen Hazard met open armen: “Dit is de best mogelijke transfer”

“De best mogelijke transfer die we konden doen.” Zo begroeten de meeste supporters van Real Madrid de komst van Eden Hazard. Rond 18 uur gingen de deuren van het Santiago Bernabéu-stadion open. Duizenden supporters stonden er toen al te wachten.

Een presentatie voor enkele tienduizenden fans, zelfs in Madrid is het niet alledaags. Al van in de vroege namiddag schoven duizenden supporters aan voor de gesloten poorten van het Santiago Bernabéu-stadion om de nieuwe Belgische ster voor het eerst in het shirt van hun favoriete club te zien. De verkoopstandjes en fanshops waren open, maar shirts van Eden Hazard waren nog niet te koop. Real Madrid weet de spanning geduldig op te bouwen. Pas om 19 uur kregen de fans voor het eerst een glimp van Hazard in zijn nieuwe shirt te zien.

Foto: AFP

“Dit moment wilden we niet missen”, zeggen Diego Olivera en Ricardo Carrillo, twee Venezolanen die in Madrid wonen. “Een nieuw gezicht, een nieuwe ster is altijd een bijzonder moment. We kennen Hazard al heel lang. Hij is al wat ouder, maar hij kan ons nog enkele mooie jaren bezorgen.”

Behalve Hazard worden ook Kylian Mbappé en Neymar Junior aan Real Madrid gelinkt. De PSG-sterren zijn jonger, maar moeilijker haalbaar. “Hazard is de best mogelijke transfer”, vat Adrián Martin, een Spaanse fan, samen. “Voor mij is hij de vijfde beste speler ter wereld. Achter Mbappé, maar voor Neymar.”

Beste speler ter wereld

De zon gaat al iets lager hangen. Het wordt 18 uur en de deuren van het stadion gaan open. Belgische vlaggen markeren de winkeltjes vol Eden Hazard-sjaals. Niet dat die vestimentair nodig zijn: het is nog steeds warm in de avondzon.

Foto: EPA-EFE

“Eden Hazard is de beste speler ter wereld”, zegt David San Pedro, een oudere fan die een sigaret staat te rollen. “Hij heeft bij België genoeg bewezen hoe fantastisch hij is.” We merken op dat België nog geen wereldkampioen is geworden. “Maar Gareth Bale toch ook niet met Wales? En zelfs Lionel Messi heeft nog niets gewonnen met Argentinië. Van mij mogen Hazard en Mbappé allebei komen. De eerste is meer balvaardig, de andere heeft zijn snelheid. Een goeie combinatie voor Madrid. Karim Benzema mogen ze komen halen.”

Rond 18.30 uur is de helft van het stadion volgelopen en zetten de fans een Mexican wave in. Vijf minuten later is er plots luid gejoel en gefluit te horen. Iemand is in het shirt van FC Barcelona binnengekomen. Heiligschennis in de witte tempel van Madrid. Maar de echte show om 19 uur maakte veel goed.