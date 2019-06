India opnieuw in de ban van gruwelijke verkrachtingszaak: twee zusjes van 13 en 15 verkracht door vier bendeleden

Twee Indische tienermeisjes zijn dinsdag verkracht door vier mannen nabij de noordoostelijke stad Muzaffarnagar.

De meisjes van 13 en 15 waren dinsdag op zoek naar hun moeder in een suikerrietveld nabij het dorp Kaserwa toen ze werden aangevallen door vier mannen. De mannen zeiden dat ze de meisjes zouden neerschieten als ze om hulp zouden roepen of iemand over de verkrachting zouden vertellen.

Het gaat om een zoveelste verkrachting van een minderjarige in de Indische provincie Uttar Pradesh in enkele weken. Nog dinsdag werd bijvoorbeeld een amper 8-jarig meisje verkracht door een bende in het district Singrauli.