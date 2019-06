Tweejarig meisje overleden nadat moeder brood in haar mond propte omdat ze aan het morsen was

Een Russische moeder wordt beschuldigd van moord, nadat haar tweejarige dochtertje stikte in een boterham.

De 28-jarige Svetlana Mirzoeva uit Omsk zou ongeveer een maand geleden een boterham in de mond van haar dochter hebben gepropt omdat ze aan het morsen was tijdens het eten, en zou pas gestopt zijn toen de armen van haar dochtertje levenloos langs haar lichaam hingen. “Ze stopte met ademen, en toen probeerde ik het brood uit haar mond te halen. Pas toen realiseerde ik me dat ze al dood was”, zou ze bij verhoor hebben gezegd.

Daarna zou de vrouw haar vriend ervan overtuigd hebben om het lichaam van haar dochter te verbergen. “Hij wikkelde haar in een blauw handdoek en stopte haar in een sportzak. Daarna ging hij naar buiten en gooide hij de zak weg”, aldus de vrouw. De man in kwestie overleed tien dagen na de moord aan alcoholvergiftiging, en het is niet geweten waar hij de zak met het lichaam heeft achtergelaten.

Mirzoeva deed vervolgens alsof er niets gebeurd was, maar moest de feiten toegeven nadat haar buren de verdwijning van het meisje aangaven bij de politie. De vrouw wordt nu officieel beschuldigd van moord en is gearresteerd. Haar driejarige zoontje, dat getuige zou zijn geweest van de moord, wordt opgevangen in een weeshuis.