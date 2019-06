Middeleeuwse gevangenis waar heksen werden geëxecuteerd staat te koop voor een prikje, de “spoken” krijg je er gratis bij

‘De Kooi’ in het Britse graafschap Essex staat al een tijdje te koop sinds de laatste bewoonster in 2008 wegvluchtte. Kostprijs: 270.000 euro. Daarvoor krijg je een historische woning met twee slaapkamers en... talloze spoken. Het middeleeuwse pand werd in de zestiende eeuw gebruikt als gevangenis voor heksen - minsten drie vrouwen werd er opgehangen in 1582 - en werd pas een woning toen de laatste gevangene vertrok in 1908. Maar bewoners van het huis blijven er niet lang: ze worden weggepest door spoken of beweren dat althans.

De laatste bewoonster van het huis woonde er slechts drie jaar voor ze uiteindelijk haar biezen pakte en wegvluchtte. De paranormale activiteit in het historische pand werd haar te veel en toen ze “geduwd werd” door geesten terwijl ze zwanger was, was de maat vol.

Sindsdien staat het huis op de markt, maar veel geïnteresseerde kopers komen er niet over de vloer. “Het zal aartsmoeilijk worden om het huis te verkopen aan iemand die op een normale manier wil leven”, klinkt het.

Het immobiliënkantoor dat de verkoop in goede banen leidt, hoopt uiteindelijk toch iemand te vinden die “het paranormale apprecieert”. Maar niemand hield het ooit langer dan drie jaar vol in ‘de Kooi’ sinds het een woning is geworden, een vorige eigenaar zou er zelfs zelfmoord hebben gepleegd.

“We hopen kopers te vinden die het duistere verleden van het huis kunnen gebruiken om er bijvoorbeeld een winstgevend, paranormaal hotel van te maken.” Dergelijke toeristische bestemmingen zijn momenteel erg populair in de Verenigde Staten en Japan.

bekijk ook

Turnleraar filmt griezelige verschijning in verlaten kasteel: “Geest van voormalige huisbewaarder”

“Het vreemdste dat ik ooit zag”: gezin ontdekt spookachtige lichten boven de wolken