Werk bij Asco wordt ten vroegste maandag hervat na cyberaanval

Zaventem - Het is nog niet duidelijk wanneer de activiteiten bij de producent van vliegtuigonderdelen Asco hervat kunnen worden na de cyberaanval met ransomware. Het staat wel al vast dat er minstens tot en met zondag niet gewerkt zal worden, noch in Zaventem noch in de andere vestigingen van Asco, in de Verenigde Staten, Duitsland en Canada.

“We werken momenteel met man en macht om zo snel mogelijk onze operaties geleidelijk opnieuw te kunnen opstarten en onze klanten te bedienen. Dat is onze eerste bekommernis”, zegt woordvoerster Vicky Welvaert. Ze wou zich donderdagavond niet wagen aan een voorspelling wanneer het bedrijf weer zal kunnen opstarten.

“We hebben geen indicatie dat er iets ontvreemd is. Er is evenmin een indicatie dat de aangebrachte schade niet herstelbaar is”, voegde Welvaert toe.

Technisch werkloos

Asco stelt in totaal 1.500 mensen te werk, van wie 1.000 in Zaventem. Zij zijn tijdelijk werkloos. Het bedrijf levert allerhande vliegtuigonderdelen aan alle grote vliegtuigbouwers en aan leveranciers van die bedrijven. Een belangrijk product zijn de zogenaamde ‘slat tracks’ voor de vliegtuigvleugels. Of er vliegtuigbouwers problemen ondervinden nu de activiteiten bij Asco al een bijna een week stilliggen, is onduidelijk.

Welvaert wil overigens ook geen commentaar geven op beweringen in sommige media dat de verantwoordelijken voor de cyberaanval losgeld zouden vragen. “Dat is momenteel totaal niet aan de orde”, klonk het.