Real Madrid onthult rugnummer van Eden Hazard nog niet

Eden Hazard heeft bij zijn nieuwe club Real Madrid nog geen rugnummer gekregen. De Rode Duivel werd donderdag in een uitzinnig Santiago Bernabéu aan de fans voorgesteld, maar droeg hierbij een shirt zonder rugnummer. “Ik heb al grappend aan Modric gevraagd of ik zijn nummer 10 mag hebben, maar dat mocht niet”, grijnsde Hazard op de persconferentie.

Voor Real-fans is het sinds de transfer de hamvraag: met welk rugnummer zal Hazard de komende maanden voetballen bij de Koninklijke? De voorbije dagen doken foto’s op uit een fanshop in Dubai met een truitje van Hazard met nummer 7, maar Real wilde niet bevestigen.

De algemene verwachting is evenwel dat Hazard snel het nummer 7 zal krijgen. Clublegende Cristiano Ronaldo droeg de 7 tot zijn vertrek naar Juventus, maar sindsdien heeft Mariano Diaz het nummer in handen. Hij zal zijn nummer allicht moeten afstaan, al is de kans ook groot dat hij Real de komende weken verlaat.

Bij Chelsea speelde Hazard alleszins met nummer 10, maar die hangt in Madrid om de schouders van Gouden Bal Luka Modric. “Ik heb hem al grappend gevraagd of ik zijn nummer 10 mag hebben, maar dat mocht niet”, vertelde Hazard op de internationale persconferentie bij zijn voorstelling.

Hazard ruilde enkele dagen geleden, na al meerdere jaren van wederzijds geflirt, Chelsea voor de grootmacht uit de Spaanse hoofdstad. De Henegouwer ondertekende bij Real een contract voor vijf seizoenen, tot 30 juni 2024, voor naar verluidt een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 140 à 145 miljoen euro. Dat maakt hem de duurste Belgische speler in de geschiedenis.