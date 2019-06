Jongen (11) met kanker jarenlang gepest, maar met één optreden legt hij alle pesters het zwijgen op

De emoties liepen hoog op tijdens de recente audities voor het populaire tv-programma ‘America’s Got Talent’: de 11-jarige Tyler Butler-Figueroa overwon op jonge leeftijd al leukemie én pesterijen met dank aan zijn liefde voor muziek, e, maakte ook op het podium indruk als vioolspeler.

De jonge Tyler uit de staat North Carolina kreeg op vierjarige leeftijd leukemie. Om zijn strijd tegen kanker een beetje te kunnen vergeten, begon hij op zevenjarige leeftijd met vioolspelen. “Ik begreep niet waarom hij dat wilde doen. Niemand in onze familie speelt een instrument”, vertelde zijn moeder.

Maar dankzij de viool kreeg Tyler zijn zelfvertrouwen terug. “Toen ik mijn haar verloor, was ik heel verdrietig en schaamde ik me enorm toen ik terugging naar school”, vertelt de elfjarige openhartig. “Ze pestten me omdat ik anders was. Ze verzonnen dat mijn kanker besmettelijk was. Ik wilde niet meer het kind met kanker zijn. Dus werd ik het kind met de viool.”

Dat bleek: ook de jury van ‘America’s Got Talent’ was onder de indruk van het verhaal en de muzikale kunsten van Tyler. “Je bent een buitengewone jongeman”, reageerde jurylid Simon Cowell. “Je bent zo getalenteerd, hebt zoveel persoonlijkheid en ik wil graag wat zeggen tegen die pestkoppen...” Waarna Cowell de ‘Golden Buzzer’ indrukte. Daardoor mag Tyler zich meteen opmaken voor deelname aan de liveshows.