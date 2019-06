Eden Hazard als koning verwelkomd in Santiago Bernabéu: tienduizenden fans juichen hem toe bij ereronde

Eden Hazard heeft donderdag bij zijn nieuwe club Real Madrid een voorstelling in stijl gekregen. Tienduizenden fans wachtten de 28-jarige Rode Duivel op in Santiago Bernabéu.

Hazard nam rond 19u30, een halfuur later dan aangekondigd, onder een oorverdovend applaus plaats in de eretribune. Zijn ouders en broers (waarbij Thorgan Hazard) stonden de spelmaker bij. Even voordien had de Belg zijn contract officieel ondertekend in bijzijn van voorzitter Florentino Pérez.

De Rode Duivel gaf in een korte reactie aan dat zijn kinderdroom in vervulling gaat. “Hola a todos”, begon Hazard, om nadien in het Frans verder te gaan. “Ik ga Frans praten omdat mijn Spaans vandaag nog niet zo goed is. Ik popel om eraan te beginnen en met Real veel titels te winnen. Het was als kind mijn droom en nu ben ik hier. Ik wil van dit moment genieten.”

Voorzitter Florentino Pérez aan de zijde van Eden Hazard. Foto: AFP

“We zijn Real Madrid en willen altijd meer titels”, sprak voorzitter Florentino Pérez. “Onze coach Zidane krijgt volgend seizoen een schitterende ploeg. Ik wil het volgende al lang zeggen: Eden Hazard is speler van Real. Ik wil Chelsea ook bedanken, dat deze droom mogelijk maakte. Welkom bij Real, welkom thuis.”

Nadien trok Hazard, die ondertussen de uitrusting van Real aantrok, met zijn familie naar het veld. Daar hield hij zoals gebruikelijk de bal hoog, terwijl het hele stadion zong en juichte. Vervolgens legde de Belg een ereronde af.

Foto: REUTERS

Een heleboel fans zakten af naar het stadion, maar het is de vraag of Hazard beter doet dan Cristiano Ronaldo, die tien jaar geleden bij zijn voorstelling 70.000 fans naar het stadion lokte. Diego Maradona deed in 1984 even goed in het voetbalgekke Napoli. Ook voor de komst van Kaka (50.000 fans), James Rodriguez (45.000), Gareth Bale (25.000) en Karim Benzema (20.000) zakten meerdere duizenden supporters naar de Madrileense voetbaltempel af. Ongeveer 6.000 fans verwelkomden vorig jaar Thibaut Courtois.

Hazard ruilde enkele dagen geleden, na al meerdere jaren van wederzijds geflirt, Chelsea voor de grootmacht uit de Spaanse hoofdstad. De Henegouwer ondertekende bij Real een contract voor vijf seizoenen, tot 30 juni 2024, voor naar verluidt een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 140 à 145 miljoen euro. Dat maakt hem de duurste Belgische speler in de geschiedenis.