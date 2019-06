Voor het eerst meer kinderen zónder getrouwde ouders: “Meer kans dat samenwonenden uiteengaan”

Verliefd, verloofd, getrouwd, kindjes: het traditionele patroon is definitief van de troon gestoten in Vlaanderen, blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Minder dan de helft van de baby’s en peuters in Vlaanderen groeit nog op bij getrouwde ouders. “Een logische evolutie”, zegt socioloog Dimitri Mortelmans (UA). “Al is er bij samenwonenden meer kans dat het koppel uit elkaar gaat.”