Vermiste Edgar (73) ging gewoon een Duvel drinken

Melle / Gent - Hij was het laatst gezien in het woonzorgcentrum in Gent waar hij woonde. En daar was Edgar om half twee donderdagmiddag vertrokken. Verontrustend, en dus stuurde de politie een opsporingsbericht uit.

De Oost-Vlaamse televisiezender AVS toonde het bericht, en traditioneel werd er in het café “De Barbier van Melle” samen naar de nieuwsuitzending gekeken. “ Ik zag het meteen”, zegt kapper-cafébaas Luc De Smet. “Die man zat bij ons. Hij had net een Duvel besteld.” Die mocht hij leeg drinken, maar De Smet belde intussen toch maar de politie. De volgende Duvel drinkt Edgar weer in de cafetaria van het woonzorgcentrum.